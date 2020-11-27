انطلاق الشوط الثاني من قمة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا

أنهى الزمالك الشوط الأول أمام الأهلي بالتعادل بهدف لكل منهما من اللقاء المقام حاليا، بستاد القاهرة في نهائي دوري ابطال أفريقيا.

تقدم الأهلي بهدف لعمرو السوليه بضربة رأس في الدقيقة السادسة وتعادل الزمالك بهدف عالمي ورائع لشيكابالا، في الدقيقة 31.

جاء الشوط لصالح الزمالك خاصة في النصف الساعة الأخيرة من الشوط رغم تفوق الأهلي في البداية وحتى إحرازه لهدف التقدم.

الشوط الاول

بادر الأهلي بهجوم ونجح في فرض سيطرته وتهديد دفاعات الزمالك ظهرمعها إهتزاز مبكر وسريع في دفاعات الزمالك دون داعِ.

استمرت المحاولات الحمراء ويستلم حسين الشحات الكرة خلف دفاعات الزمالك ويتباطئ وينقذ ابو جبل الموقف في اللحظات الأخيرة الى الركنية

هدف مبكر

من نفس الركنية يلعب علي معلول الكرة داخل منطقة الجزاء تلمس رأس عمرو السولية ورأس ابو جبل الى داخل المرمى

معلنة عن هدف مبكر للفريق الأحمر.

يحاول الزمالك وبات النقص العددى وضعف إختراقات الدفاعات الحمراء مشكلة بينما شكلت محاولات الأهلي خطورة بالغة مع " لخبطة دفاعية بيضاء" وينفرد مروان محسن ويتباطئ بغرابة وينقذ قلب الدفاع عبدالغني الموقف قبل تفاقم الموقف وإحتضان الكرة للشباك.

يبدأ الزمالك في الظهور مع تسديدة قوية من شيكابالا من مسافة 40 ياردة قوية في وسط المرمى تليها تمريرة رائعة من شيكا الى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يهيئ الكرة لبن شرقي يسدد قوية خارج الثلاث خشبات.

عاب الزمالك حال امتلاك لاعبيه الكرة ابتعادهم وصعوبة الاختراق، فلعب دفاع الاهلي مستريحا وعودته للتمركز في موقعه بأريحيه، جعلت بعض لاعبي

الزمالك يتسرب اليهم حالة من اليأس في الوصول لمرمى محمد الشناوي.!

هدأ رتم الأهلي ولم يستغل الزمالك حالة الهدوء بإستثاء عرضية في ثوب التخلص من الكرة لشيكابالا وصلت لدفاعات الأهلي لعدم تمركز جيد للمهاجمين.

يضغط الزمالك وتتعدد الركلات الركنية ويسدد اشرف بن شرقي بجوار القائم توقفت معها قلوب الزملكاوية بحثا عن إحتضان الكرة للشباك.

هدف مارادوني

في الدقيقة 31 ،يعيد شيكابالا ذكريات الأسطورة دييجو مارادونا بعد سويعات من وفاته ، ويغربل في دفاعات الأحمر، وعلى حدود المنطقة يسدد صاروخ" ارض جو" في المقص الأيمن للحارس الشناوي اكتفى الشناوي بالنظر اليها في حسرة وهي تدق في شباك مرماه وتغنى لشيكابالا..!

يحاول الزمالك التقدم ويتراجع لاعبو الأهلي مع الاعتماد على المرتدات التي لم تصل لحدود منطقة الجزاء ويتجاهل الحكم الجزائري مصطفى غربال، احتساب ضربة حرة للأبيض من خارج منطقة الجزاء رغم" التهور والخطأ الواضح لصالح بن شرقي.

ومع صافرة الحكم يقود الشحات هجمة من شبه انفراد وتصل لمروان محسن يسدد في يد الحارس ابو جبل.