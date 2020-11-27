(الشوط الثاني) .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (نهائي القرن)

انتهى الشوط الأول بتعادل الاهلي ضد الزمالك بنتيجة (1/1) في شوط أول ممثير، حيث أحرز السولية الهدف أول ممثير، حيث أحرز السولية الهدفالأول للأهلي وتعادل شيكابالا للزمالك. فريقي، حيث أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الفريقين، إصابة 6 لاعبين بعدوى فيروس كورونا. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ويغيب عن الفارس الأبيض كلًا من: محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، يوسف إبراهيم أوباما، بيتنا يغيب عن الأهلي: وليد سليمان، صالح جمعة، المالي أليو ديانج. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر وبعد هذه الغيابات قد يبدأ الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من كلًا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجاي، مراوان محسن. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في المباراة: حراسة المرمى: محمود أبو جبل خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: أوناجم، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد

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