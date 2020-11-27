بعد التعادل الإيجابي.. جماهير الأحمر تدعم الفريق بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

دعمت جماهير النادي الأهلي، الفريق بعد إنتهاء الشوط الأول، في المباراة النهائية لحسم بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقامة حاليًا باستاد القاهرة .

وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق، أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بينما صحح النتيجة اللاعب شيكابالا بهدف لنادي الزمالك.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جماهير النادي الأهلي، هاشتاج "التاسعة يا أهلي"، تحفيزًا للاعبين بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وبدأ تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية

الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - أليو بادجي - كهربا - جيرالدو - أحمد الشيخ