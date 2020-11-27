الامارات | فوز البطائح وخورفكان في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح وخورفكان في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ فريق البطائح مضيفه الحمرية بنتيجة قياسية وفاز عليه (9-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري كرة قدم الصالات وأقيمت في قاعة نادي الحمرية لينال اول ثلاث نقاط له وضعته في مركز الوصيف خلف النصر المتصدر بفارق الاهداف. سجل اهداف البطائح البرازيلي دانيل بينهيرو سوبر هاترك ( اربع اهداف) وهدفان للبرازيلي برونو لوسيانو وهدف لكل من عمر جمعة وخالد الحمادي وسعود خلفان بينما سجل اهداف الحمرية البرازيلي جوستافو وخالد سعيد وخليفة محمد. كما وفاز خورفكان على مليحة بهدفين مقابل هدف واحد حيث سجل للفائز سعود خالد ال علي والبرازيلي لوكاس نونيس وهدف مليحة فهد احمد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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