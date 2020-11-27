الشوط الأول: الزمالك (0)-(1) الأهلي.. نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي فريقا الزمالك والأهلي، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يطلق عليه «نهائي القرن». تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد عيد وإسلام جابر. الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا». الهجوم: مصطفى محمد. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني. الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي «قفشة» وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د3: تدخل عنيف من مصطفى محمد على ياسر إبراهيم وحكم المباراة ينذره شفهيًا د5: أبوجبل يتصدى لانفراد تام من حسين الشحات د6: جووووول عمرو السولية يسجل الأول للأهلي من رأسية رائعة د15: تسديدة صاروخية من شيكابالا يتصدى لها الشناوي ببراعة د16: بن شرقي يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة تعلو العارضة د17: محاولة ثالثة في دقيقتين.. تسديدة أخرى من بن شرقي تمر بجوار القائم الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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