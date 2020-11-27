شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة استثنائية».. 3 سوابق تاريخية في نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين نادي الزمالك والأهلى المصريين، وفيما يسعى الشياطين الحمر لحصد البطولة التاسعة في تاريخية بعد غياب 7 سنوات، وإخفاق في أخر نهائيين وصل إليهم الفريق، بينما يسعى الفارس الأبيض لحصد البطولة السادسة الغائبة عنه منذ 18 عام، وإخفاقة في أخر نهائي وصل فيه للبطولة الافريقية عام 2016.

وعلى استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة يقام ما يعرف بـ«نهائي القرن»، إلا أنه هذه المباراة المعبئه بالحماس بمشاركة عملاقي الكرة الأفريقية، إلا أنها قمة أستثنائية تحمل سوابق تاريخية وفيما يلي نستعرض أبرزها.

أول نهائي أفريقي «بدون جمهور»

وفي الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى أن مباراة الأهلى والزمالك «ستقام بدون حضور جماهيرى»، معللاً أن الأمر«بسبب تداعيات فيروس كورونا».

الأمر الذي أكدته الاتحادان الإفريقي والمصري الأربعاء الماضي في بيان مشترك، جاء فيه: «تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والإفريقية، الأمر الذي أدى إلى إقامة المباراة بدون جمهور»

ورغم أن المباريات في البطولات المصرية تقام بدون جمهور في أخر ثمان سنوات، لأسباب أمنية، إلا أن المباريات الأفريقية، وخاصة النهائي، كان يسمح فيها بحضور الجماهير، ليكون بذلك نهائي 2020 أول نهائي يقام بدون جماهير في البطولة الأفريقية، وعلى غرار النهائي الاوروبي في هذا العام، نظرا لتداعيات فيروس كورونا.

أول نهائي أفريقي من مباراة واحدة

محاكاه اوروبا لا يمكن حصرها في منع الجماهير فحسب، بل يعود تاريخا إلى يوليو من العام الماضي حين قرر الأتحاد الأفريقي لكرة القدم تعديل نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا لتكون على النهج الأوروبي، ليقام النهائي من مباراة واحدة.

ليكون نهائي عام 2019 بين «الترجي التونسي» و«الوداد المغربي» أخر نهائي يقام على مباراتين في البطولة الأفريقية، فيما يعد نهائي القرن 2020 بين «الزمالك» و«الأهلي» النهائي الأول الذي يلعب من مباراة واحدة.

ويستثنى من ذلك أول نسخة أقيمت عام 1964، حين توج «أوريكس دوالا» الكاميروني بالبطولة بعد فوزه على الملعب المالي في النهائي لعب من مباراة واحدة في العاصمة أكرا في غانا.

أول نهائي أفريقي من فريقين من نفس البلد

ويصادف ذلك النهائي سابقة تاريخية في البطولة الأفريقية، فعلى مدار الـ 55 نسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، لم يصادف أن التقى فريقين من نفس البلد.

ليكون نهائي القاهرة 2020، أول نهائي يقام بين فريقي من نفس البلد، ولحسن الخط أن تكون البلد مصر أكثر الدول تتويجاً باللقب، برصيد 14 لقب، والناديين الأكثر تتويجاً الأهلي بـ 8 ألقاب، والزمالك بـ 5.