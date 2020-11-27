شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يعد اللاعبين بمكافآت مجزية فى حالة التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلى قبل قمة القرن، حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى، المدير الفنى، نظرا لأهمية المباراة للفريق الذى يعتبرها مباراة تاريخية ولها أهمية خاصة لعشاق الفريق الذين طالبوا اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق اللقب التاسع وكسر حاجز النهائيات الذى حرم الأحمر من التتويج فى النهائيات الأخيرة.

ووفقا للمعلومات التى خرجت من المعسكر فإن موسميانى حرص على الاجتماع مع اللاعبين صباحا فى إحدى قاعات الفندق راجع خلالها الخطة التى استقر عليها والتكليفات الخاصة بكل لاعب من المجموعة الأساسية، كما حرص على مشاهدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة لشرح طريقة إيقاف عناصر القوة فى المنافس.

ووضح خلال المعسكر حالة تركيز شديدة من موسيمانى الذى يبحث عن النجمة الثانية فى تاريخه فى مواجهة القرن، بعدما توج باللقب من قبل مع صن داونز، بطل جنوب إفريقيا وكان أيضا على حساب الزمالك.

ويعنى الفوز الكثير لبيتسو موسيمانى مع الأهلى ليس فقط إضافة بطولة جديدة قارية لرصيده من البطولات، لكن الأمر يتعلق بتثبيت أقدامه داخل جدران القلعة الحمراء والقدرة على صناعة التاريخ بالفترة المقبلة.

ودخل موسيمانى اللقاء بمعنويات كبيرة وذكريات الماضى، بعدما تفوق نفسيا على الزمالك فقد نجح فى اقتناص اللقب من قبل عام 2016 أمام الأبيض، بعد الفوز فى الذهاب بجنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة والخسارة فى برج العرب بهدف دون رد ليحصد اللقب بمجموع المباراتين، وبجانب دورى الأبطال 2016 توج موسيمانى مع صن داونز بلقب السوبر الإفريقى أيضا وقتها، وحصد 5 ألقاب للدورى الجنوب إفريقى إلى جانب لقبين للكأس المحلى، ومرة واحدة لقب كأس نيد بانك.

تولى موسيمانى تدريب الأهلى مطلع أكتوبر الماضى خلفا للسويسرى رينيه فايلر وقاد الفريق حتى الآن فى 7 مباريات فى كل المسابقات، فاز فى 6 وتعادل فى واحدة، بواقع لقائين بدورى الأبطال و4 بالدورى المصرى وواحدة فى الكأس، وسجل الأهلى تحت قيادة موسيمانى 14 هدافا فى 7 مباريات واستقبل هدفين.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على زيارة المعسكر صباحا للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة وتخفيف الضغوط على اللاعبين قبل المواجهة، حيث استمع من موسيمانى على حالة اللاعبين الفنية والبدنية كما صافح اللاعبين وطالبهم بالهدوء وتنفيذ التعليمات لتحقيق الفوز والتتويج باللقب وأبلغهم بصرف المكافآت مباشرة عقب التتويج، كما حرص على الاجتماع مع أعضاء الجهاز الطبى للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا التى أفقدت الفريق جهود وليد سليمان وصالح جمعة وديانج، وأكد الطبيب أنه تم تطبيق إجراءات احترازية صارمة على الجميع لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على اللاعبين من الإصابة بالوباء وحمايتهم من الخطر.

وشهد المعسكر من بدايته تنفذ الجهاز الإدارى للفريق فرمانات موسيمانى والتى تتمثل فى عزل الفريق بحيث يتواجد كل لاعب فى غرفة منفردة ومنع تناول اللاعبين الوجبات داخل مطعم الفندق وتكون داخل غرفهم التى يتم تعقيمها على مدار اليوم بشكل دورى.