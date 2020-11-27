شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي.. شيكابالا وإسلام جابر أساسيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد عيد وإسلام جابر وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وشيكابالا ومصطفى محمد. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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