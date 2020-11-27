شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي القرن من الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سعد سمير وبدر بانون وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، غير المقيدين في القائمة الإفريقية، على التواجد مع الفريق داخل استاد القاهرة، لمؤازرة زملائهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لخوض المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة، وذلك قبل التحرك مباشرة إلى الاستاد.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقًا لطريقة اللعب وخطة المباراة، ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويعلن بعد قليل موسيماني تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به المباراة.