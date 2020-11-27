شكرا لقرائتكم عماد متعب: ديانج قوى بدنيا ولكن حمدى فتحى لعيب كورة وعنده حلول هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى يلعب على الاستحواذ وبيحب الكرة الهجومية وديانج قوة كبيرة خسرها الأهلى.

وقال عماد متعب في تصريحات مع الإعلامى تامر صقر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "لا أفضل اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب، وأتمنى أن الأهلى يلعب بطريقته وموسيمانى بيحب الاستحواذ وبيحب الهجوم ومتمرس فى أفريقيا".

وأضاف متعب: "أليو ديانج أقوى بدنيا من حمدى فتحى، ولكن حمدى لعيب كورة وعنده قدرات كبيرة في التهديف والثلاثى حمدى وديانج والسولية قريب من بعض وقادرين على الظهور بشكل قوى، ودى ميزة كبيرة جدا في الأهلى، والثنائى مطالب بواحد ثابت والتانى يزيد مع الهجوم".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا



من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد