شكرا لقرائتكم طارق يحيي :كورونا منعت الحكم امين عمر من نهائى افريقيا بدلا من نور الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق ،ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم اتخذ قرارا بتعيين الدولي المصري امين عمر ليكون حكما رابعا في نهائي ابطال افريقيا المقرر له اليوم بعد إصابة رضوان جيد ،لكن كانت المفاجأة أن امين عمر مصابا بكورونا مما جعل الاتجاه لتعيين ابراهيم نور الدين .

واضاف طارق يحيي في تقديمه الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك أن الاتحاد الافريقي اختار ابراهيم نور الدين لانه كان جاهز حيث أجرى مسحة كورونا وجاءت سلبية لانه يستعد لإدارة مباراة اهلي بنغازي الليبي مع بطل إثيوبيا المقرر لها غدا السبت .

ويدير مباراة القرن الافريقي بين الاهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفي غربال ويعاونه الجزائرين عبد الحق تشيالي مساعد اول و موكران جوراري مساعد ثاني ..وإبراهيم نور الدين حكم رابع

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الجيبوتي سليمان حسن مراقب

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