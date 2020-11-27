شكرا لقرائتكم باتشيكو يستبعد مصطفى فتحى من قائمة نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تواجد كلاً من محمود جنش_ محمد عبد السلام _ حازم إمام _ عمر السعيد _ محمد أوناجم_ كاسونجو _ كريم بامبو، فيما تم استبعاد مصطفى فتحى من قائمة مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن البرتغالى باتشيكو به مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم علي لقب دوري ابطال افريقيا، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد

من ناحية أخرى رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تواجد الجماهير داخل فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد باتشيكو علي مسئولي الفريق بضرورة منح تعليمات لأمن الفندق بعدم تواجد جماهير داخل الفندق او في المنطقة المحيطة بالفندق لضمان تركيز اللاعبين وكذلك لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خوفا من إصابة احد اللاعبين بفيروس كورونا.

فيما استقر جايمى باتشيكو على الدفع بأحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام فى مباراة القمة وجاء سبب مشاركة عيد لعدم الجاهزية الفنية لحازم إمام الذى كان يعانى من إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ولم يصل للجاهزية الفنية التى تسمح له بالتواجد فى تشكيل الزمالك اليوم.

يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلى، اليوم، رافعاً شعار "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.