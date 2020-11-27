شكرا لقرائتكم مستبعدو الزمالك بنهائي إفريقيا يؤازرون زملاءهم أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو فريق الكرة الأول نادي الزمالك المستبعدون من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم وهم محمد عبد الشافي ومحمد صبحي ومحمد عواد ومحمود عبد العزيز والصاعدان محمد بيسو وحاتم سكر على مساندة ومؤازرة زملائهم باستاد القاهرة الدولي الذي يحتضن المباراة.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء بقيادة تحكيمية للجزائري مصطفى غربال.ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.