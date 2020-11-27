شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: بطولة 82 الأبرز في تاريخي مع الأهلي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي سابقاً أن بطولة دوري أبطال أفريقيا 1982 التي فاز بها المارد الأحمر هي الأبرز في تاريخه الكروي لأنها جاءت بعد زمن طويل للغاية.

أضاف علاء ميهوب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بقناة الأهلي أن البطولة التي تحققت في عام جاء بعد احراز محمود الخطيب هدفين وأنا هدف وكنا وقتها نواجه فريق عتيد حققنا أمامه التعادل خارج الأرض بهدف لكل فريق وسجل بيبو هدف التعادل.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالناي الأهلي ضد الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه

خط الهجوم: مروان محسن