شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الاهلى والزمالك متميزان بدنيا وصاحب الشخصية سيحسم النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، أن الزمالك والأهلى يتمتعان بقدرات بدنية كبيرة بفضل مباريات الدورى ومباراتى المنتخب وقادران على اللعب لـ120 دقيقة.

وقال أحمد حسن في تصريحات مع الإعلامى تامر صقر في برنامج "استاد أفريقيا": "الفريقان جاهزان بدنيا بفضل مباريات الدورى ومباراتى المنتخب، وقادرين على مواصلة المباراة لـ120 دقيقة وصاحب الشخصية والثبات الانفعالى والأكثر فاعلية سيفوز بالمباراة".

وأضاف أحمد حسن: "مش مع المفاجآت في طريقة اللعب أو التشكيل في المباريات الكبيرة مثل النهائي، والحفاظ على قوام الفريق يمنح الفريق قوة، ولكن الظروف الصعبة هي من تجبر المدربين على الاعتماد على لاعبين آخرين، ولكن الدوافع هي من تفرق بين الفريقين".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا



من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد