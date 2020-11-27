مروان يقود هجوم الأحمر.. والأبيض بشيكابالا ومصطفي محمد.. "التشكيل والغيابات".. بث مباشر للقاء الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا

دقائق قليلة ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والملقب بنهائي القرن، المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

تشكيل الأهلي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريق النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشيكل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم علي لقب دوري ابطال افريقيا، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :



حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد

من ناحية أخرى رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تواجد الجماهير داخل فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد باتشيكو علي مسئولي الفريق بضرورة منح تعليمات لأمن الفندق بعدم تواجد جماهير داخل الفندق او في المنطقة المحيطة بالفندق لضمان تركيز اللاعبين وكذلك لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خوفا من إصابة احد اللاعبين بفيروس كورونا.

فيما استقر جايمى باتشيكو على الدفع بأحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام فى مباراة القمة وجاء سبب مشاركة عيد لعدم الجاهزية الفنية لحازم إمام الذى كان يعانى من إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ولم يصل للجاهزية الفنية التى تسمح له بالتواجد فى تشكيل الزمالك اليوم.



الاتحاد الأفريقي

وكتب حساب يخص الاتحاد الأفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيد، في تصريح خاص لـ "الوطن سبورت": "حزين جدا للغياب عن مباراة الأهلي والزمالك، الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف الحكم المغربي: "أتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق بالأهلي والزمالك، وأن تكون مليئة بالروح الرياضية بين لاعبي الفريقين".

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة ساليستن الروندي الحكم الدولي المصري إبراهيم نورالدين، حكما رابع لمباراة القرن الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام اليوم بستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ"‏VAR‏"، ويعاونه الزامبي ‏جاني سيكازوي.

وبذلك يصبح الزامبي سيكازوى حكما للڤار بعد إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، الحكم الرابع للمباراة، ويتواجد إبراهيم نور الدين للقيام بمهام الحكم الرابع.