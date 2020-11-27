مارادونا في ستاد القاهرة قبل انطلاق «نهائي القرن»

ظهرت صور أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارداونا، على شاشة ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وتوفي مارادونا يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله بعد فشل الأطباء في إنعاشه.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتعد مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا هي الأولى في تاريخ القارة السمراء بين فريقين من دولة واحدة، ليعد إنجازًا تاريخيًا وحدث فريد من نوعه لذلك أطلق عليه "نهائي القرن".
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