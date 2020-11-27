"بلاش أسئلة غبية".. نصائح "عشان جوزك ميتعصبش عليكي في الماتش"

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب اليوم مع المباراة الأهم في القرن الـ21، وهي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والتي تقام في التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

وتعيش الجماهير حالة من التأهب والقلق بسبب "نهائي القرن" والذي أحاطه عدد كبير من الأزمات، سواء بتأجيل المباراة 3 مرات وإصابات لاعبي الفريقين بكورونا، ولكنها زادت المباراة إثارة وترقب، وقبل الماتش هناك بعض النصائح عليك اتباعها في حالة رغب الزوج في مشاهدة المباراة بالبيت كي تحببيه فيها، بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

"بلاش أسئلة غبية"، هكذا لخص فرويز المسألة إلى جملة واحدة موضحًا على سبيل المثال، إنه لا يجب على الزوجة أن تسأل عن لون "التي شرت" الذي يرتديه الفريق الذي يفضله الزوج ويجب معرفتها من قبل، وكذلك لا تسأل عن أنواع اللعب المختلفة، أو الأخطاء التي تحدث في الملعب أو حتى سبب دخول الكرة داخل محيط الشباك ولم يحتسبها الحكم.

ونصح فرويز، الزوجات بقراءة المزيد من المعلومات قبل بدء المباراة عن الفريق الذي يشجعه الزوج، وتحفيزه عن طريق ارتداء "تي شيرت" فريقه.

وفيما يلي نصائح ليحب الزواج مشاهدة المباريات في البيت، بحسب موقع "جوود هاوس".

نصائح لمشاهدة الماتش في البيت

- ترتيب المنزل حتى يعم الهدوء أثناء الماتش.

- تزيين غرفة المعيشة بتيشيرتات النادي وبعض الكرات الصغيرة.

- تركيب سماعات للتلفزيون بحيث يصبح الصوت مجسما.

- الاشتراك في القنوات العارضة للماتش ومفاجأة زوجك بها.

- يمكن ترك الأطفال لدى والدتك أو حماتك أثناء إذاعة الماتش لتجنب الإزعاج.

- اجعلي الأطفال يرتدون تي شيرتات النادي، واخلقي جو الرياضي بالمنزل.

- تجهيز بعض التسالي مثل اللب والسوداني والفيشار أو الساندوتشات الخفيفة، مع بعض العصائر والمشروبات المثلجة.

- شاركي زوجك حماسه حتى وإن لم تكني من مشجعي كرة القدم.

- لا تستفزيه، بتشجيعك لمنتخب المنافس.

- يمكن دعوة أصدقائه لمشاهدة الماتش معا.