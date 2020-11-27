ماذا قال مرتضى منصور لـ مصطفى محمد قبل «نهائي القرن»؟

أفادت وسائل إعلامية بأن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أجرى اتصالاً هاتفياً بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مصطفى محمد، وذلك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وذكر موقع "“القاهرة 24″، أن مرتضى منصور هاتف مصطفى محمد، وطالبه بضرورة تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

وأضاف الموقع أن مرتضى أخبر مصطفى محمد بالموافقة على احترافه إلى الخارج خلال الفترة المقبلة بشرط تحقيق البطولة الغائبة عن خزائن نادي الزمالك من 2002.

ويعد مصطفى محمد واحدًا من أفضل لاعبي نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، بجانب القوة البدنية التي يعتمد عليها اللاعب، وضربات الرأس التي يتميز بها.

وتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الرجاء المغربي، بـ4 أهداف مقابل هدف، بنتيجة المباراتين التي جمعتهما، في المغرب ومصر، في نصف نهائي البطولة.

أما الأهلي، فقط تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي، بهدفين دون رد في المغرب، وثلاثة أهداف مقابل هدف، في القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الزمالك في النهائي.