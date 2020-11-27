«لمن تبتسم اليوم.. الأهلي أم الزمالك؟».. الأميرة السمراء في ستاد القاهرة

وصلت كأس دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب استاد القاهرة، استعداداً لتسليمه للفريق الفائز من الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي، الذي يجمع بين الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كأس البطولة الإفريقية في الواجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب.

يأتي هذا قبل أقل من 3 ساعات على انطلاق القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.