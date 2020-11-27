ماذا قال "الكاف" عن لقاء الأهلى والزمالك في بطولة أبطال إفريقيا قبل الماتش بـ3 ساعات؟

نقل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حساب راعي دوري أبطال أفريقيا، آخر استعدادات استاد القاهرة قبل 4 ساعات من مواجهة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والملقب بنهائي القرن، المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر "كاف" صورا لممر ومدرجات استاد القاهرة الدولي معلقًا عليها: "هدوء يسبق العاصفة".

ويدخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.

وكتب حساب يخص الاتحاد الأفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيد، في تصريح خاص لـ "الوطن سبورت": "حزين جدا للغياب عن مباراة الأهلي والزمالك، الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف الحكم المغربي: "أتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق بالأهلي والزمالك، وأن تكون مليئة بالروح الرياضية بين لاعبي الفريقين".

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة ساليستن الروندي الحكم الدولي المصري إبراهيم نورالدين، حكما رابع لمباراة القرن الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام اليوم بستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ"‏VAR‏"، ويعاونه الزامبي ‏جاني سيكازوي.

وبذلك يصبح الزامبي سيكازوى حكما للڤار بعد إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، الحكم الرابع للمباراة، ويتواجد إبراهيم نور الدين للقيام بمهام الحكم الرابع.