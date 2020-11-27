الإصابة تبعد كارفاخال عن مباراة ريال مدريد وألافيس 

سيفتقد ريال مدريد حامل اللقب خدمات ظهيره داني كارفاخال في مباراته السبت ضد ديبورتيفو ألافيس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن بحسب ما أعلن النادي الملكي عشية اللقاء.



وقال ريال في بيان مقتضب "تم تشخيصه بإصابة على مستوى العضلة المقرِبة اليمنى"، من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها للتعافي، مكتفيا بالقول إنه سينتظر تطور وضعه.



وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء، رفض المدرب الفرنسي لريال زين الدين زيدان تحديد أي فترة زمنية لعودة كارفاخال إلى الفريق، قائلا "حتى متى (سيتغيب)، لا أعرف. أنا لست طبيبا وكل ما بإمكاني قوله إنه مصاب".



وانضم كارفاخال إلى لائحة طويلة من المصابين في صفوف النادي الملكي والتي تضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، القائد سيرخيو راموس، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، إضافة إلى الصربي لوكا يوفيتش المتواجد في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ورغم هذه الإصابات، نجح ريال الأربعاء في العودة من ملعب إنتر ميلان الإيطالي بالنقاط الثلاث بالفوز عليه 2-صفر بفضل تألق البلجيكي إدين هازار المتعافي مؤخرا من فيروس "كوفيد-19".



ويدخل ريال مباراة السبت في ملعبه على خلفية هزيمة قاسية أمام فالنسيا 1-4 ثم تعادل مع فياريال 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ما جعله يتخلف في المركز الرابع عن ريال سوسييداد المتصدر بفارق 6 نقاط لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.

المصدر: فرانس برس