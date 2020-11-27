تحويرات على طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الحكم المغربي رضوان جيد الذي تم تعيينه لتقنية حكم الفيديو المساعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قد أصيب بفيروس كورونا.
وذكر الكاف في بيان مقتضب أن جيد تم استبعاده بعد إيجابية نتيجته، وعليه فسيقوم الزامبي جاني سيكازوي الذي كان من المفترض أن يكون حكما رابعا، بتولي مهام حكم تقنية الفيديو، فيما تم استدعاء المصري إبراهيم نور الدين ليؤدي دور الحكم الرابع في النهائي المرتقب مساء اليوم.
وتجمع المباراة الختامية لأمجد الكؤوس الإفريقية بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي تاريخي مرتقب.
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