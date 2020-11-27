الامارات | ضياء سبع يقود النصر للفوز على بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء سبع يقود النصر للفوز على بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزاً مهماً على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليعود "العميد" إلى سكة الانتصارات ويرفع رصيده إلى 16 نقطة على لائحة البطولة بفضل هدف اللاعب ضياء سبع الذي أحرزه في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بينما ظل فريق بني ياس عند 10 نقاط.

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