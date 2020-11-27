الامارات | كأس السعودية.. لقب تاسع للهلال أم سابع للنصر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الهلال الى لقبه التاسع والنصر الى السابع عندما يلتقيان غداً السبت (21:00 بتوقيت الإمارات) في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي.

ويُعدّ اللقاء الخامس بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقاسم الفريقان البطولات سابقا بواقع مرتين لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة بعد خمسة أيام من المواجهة التي جمعت الفريقين على نفس الملعب في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على جاره في المباريات الأخيرة، وإضافة لقب جديد خصوصاً وأنه سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز في الدوري والانفراد بصدارة الترتيب.

كما اكتملت صفوفه بعودة سالم الدوسري وعبدالله المعيوف اللذين تغيبا عن المباراة الماضية بداعي الإصابة.

وفي المقابل يطمح النصر إلى استعادة توازنه عبر الباب الكبير وتحقيق أكثر من هدف من خلال المباراة، إذ يأمل في احراز لقب البطولة ورد اعتباره بعد خسارته الماضية في الدوري وفي نفس الوقت مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية في مبارياته السابقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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