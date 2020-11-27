شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كما وصل طاقم التحكيم المقررة له إدارة المباراة بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال. وتنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساء. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

كانت هذه تفاصيل خبر نهائي القرن.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.