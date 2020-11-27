شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان محفوران في ذاكرة جماهير الأهلي والزمالك بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقطبي الكرة المصري ذكريات طويلة مع دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأفريقية الأكبر، التي انطلقت أولى نسخها عام 1964، وعلى مدار 56 نسخة، استطاع الأهلى والزمالك حصد 13 لقب، 8 للشياطين الحمر، و5 للفارس الأبيض، ليكونا الأكثر تتويجأً بالبطولة القارية.

وتحمل البطولة الأفريقية ذكريات عدة للفريقين، نستعرض في التقرير التالي هدفين راسخين في ذاكرة جمهور الفريقين.

هدف تامر عبدالحميد في الرجاء -2002-

التاريخ 13 ديسمبر 2002، المكان ستاد القاهرة الدولي، إياب نهائي دوري ابطال افريقا عام 2002، بين الزمالك المصري والرجاء المغربي، ومع اقتراب صافرة الحكم الليبي عبدالحكيم الشلماني‏ لإنهاء أحداث الشوط الأول، لاعب الزمالك تامر عبدالحميد، الشهير بـ«دونجا»، يراوغ من منتصف الملعب، يلمح حارس الرجاء مصطفي الشاذلي متقدم، يطلق قذيفه في مرمى الرجاء لتسكن شباك الرجاء، رغم محاولة الحارس لصدها لكنها كانت أقوى من محاولات الحارس.

انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف «عبدالحميد» ليحقق الزمالك آخر بطولاته من دوري الأبطال، مستفيداً من تعادلة بنتيجة السلبي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة الذهاب، وليحفر هذا الهدف في ذاكرة عشاق الفارس الأبيض.

كواليس الهدف، غريبة حيث انه من المفترض لم يكن عبدالحميد ليشارك في المباراة، نتيجة إصابته في الكاحل، في مباراة ودية مع نادي المصرية للاتصالات.

وكلف المدير الفني للزمالك كارلوس كابرال، طبيب الفريق الدكتور عبدالله جورج بمهمة إعادة تأهيل اللاعب للمباراة، جميع المؤشرات كانت تدل على أن اللاعب لن يلحق بالمباراة، لكن طارق يحيى، المدرب المساعد، كان لديه إيمان شديد بأن «دونجا» سيشارك في المباراة ليس هذا بحسب بل سيحرز هدف.

الأمر الذي تعجب منه اللاعب خاصة أن أسلوب لعبة ليس بالهجومي، بحسب ما يروي اللاعب، لكن في النهاية تحققت نبوءه يحيي.

هدف «أبوتريكه» في الصفاقسي -2006-

المكان ملعب «رادس» بتونس، الزمان 11 نوفمبر 2006، مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، والمباراة تسير نحو الانتهاء، جماهير الصفاقسي تستعد للاحتفال في اللقب القاري فيما يخيم الإحباط على جماهير المارد الأحمر، في ظل التعادل السلبي بدون أهداف، النتيجة التي تؤدي لخسارة الأهلى البطولة بعد تعادلهم 1-1 في القاهرة.

لكن في محاولة يائسة، شادي محمد مدافع النادي الأهلي، يلعب كرة طويلة في محاولة لإحراز هدف، تصل الكرة إلى دفاعات الفريق التونسي، لتبدأ رحلتها إلى المرمى، أول محطاتها على رأس مهاجم الأهلي عماد متعب، ثم رأس مهاجم الأهلي الأنجولي فيلافيو، وآخر محطاتها لوجه قدم أسطورة الأهلى محمد أبوتريكة، لتسكن شباك حارس الصفاقسي، أحمد الجواشي، الهدف الذي قال عنه الحارس «أنه شرف له أن يسجل أبوتريكه في مرماه».

ذهول يسيطر على أجواء ستاد رادس، وفرحة عارمة من جماهير الأهلي، الهدف رغم روعته إلا أن له كواليس لا تنسى، ففي مباراة الذهاب بالقاهرة، عقب تعادل الفريقين على ستاد القاهرة، في نتيجة تعطي افضلية للفريق التونسي، وعقب اللقاء بدا لاعبي الصفاقسي في الاحتفال مع ارتفاع حظوظهم بالتتويج باللقلب.

مانويل جوزيه مدرب الأهلي، «دخل غرفة الصفاقسي وكانوا بيضحكوا وقالهم أنا جاي اكسبكم هناك ولاعيبي الصفاقسي جريت وراه» هكذا يروى شادي محمد كواليس الهدف، مضيفاً «وانا جريت معاه».

وأضاف اجتمعت لجنة الكرة، برئاسة حسن حمدي، والكابتن محمود الخطيب، وكابتن طارق سليم، لتحفيز اللاعبين وأضاف كابتن النادي الأهلي شادي محمد أنه قال للاعبين «اللى مش هيسافر ويرجع بالكأس يقول وميسافرش».

وروى أبوتريكة خلال حكاياته لكواليس مع وائل جمعة عبر «قناة بي إن سبورتس» تحضير جوزيه للمبارة قائلا: «جوزيه حضر بشكل جيد لسيناريو المباراة، وقال كل تفاصيل المباراة وكيف سنلعب آخر 30 دقيقة، وآخر دقائق، وكان هناك عناصر مهمة غائبة عن تلك المباراة، ولكنه كان حضر للسيناريو بطريقة جيدة جدا».

اللاعب وائل رياض الشهير شيتوس يروى سيناريو جوزيه الذي رسمه للقاء، قائلا «من أبرز النقاط التي ساعدتنا في هذا الوقت السيناريو الذي سرده جوزيه لنا قبل المباراة والذي سار بالضبط وحتى وقت نزول الاحتياطيين ودور كل لاعب في المباراة».

أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسي وقتها، وصف الهدف بـ«هذا الهدف من أسوأ الذكريات في حياتي»، وأضاف «بعد الهدف الدنيا سوداء، وكان يواسينا لاعبين الأهلي».