شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 9 محافظات.. سباق تنسيقي بمضمار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سباقا تنسيقيا بمشاركة 9 محافظات وهم شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، الوادى الجديد، الشرقية، قنا، سوهاج، الأقصر، بالإضافة إلى جنوب سيناء.

وذلك من خلال استعدادات مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن لتنظيم عدد من السباقات الدولية خلال الفترة القادمة.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للهجن، إن هذة السباقات التنشيطية تأتى في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة عدد من المهرجانات والسباقات الدولية خلال الفترة القادمة والتى ستقام على مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن الذي أصبح قبلة المسابقات الدولية على المستوى الإقليمى والدولى، وقدم شكره إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على رعايتة الدائمة لسباقات الهجن.

ورحب المحافظ بكافة الوفود المشاركة من مصر والدول العربية، مؤكدا أن سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولى اكتسبت الصفة العالمية وهذا ما نلمسه في كافة السباقات الدولية مع زيادة الدول مع كل سباق، كما أبلغ كافة المشاركين من اتحاد الهجن ورؤساء وفود بتهنئة السيد رئيس الجمهورية على اهتمامهم بهذة الرياضة العريقة، كما اقترح المحافظ الاحتفال بيوم 16 يناير من كل عام ليكون عيدا للهجن وبداية للمسابقات الدولية وهو ذكرى افتتاح السيد رئيس الجمهورية وبرفقتة الأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لهذا المضمار العالمى.