شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن ينتشرون باستاد القاهرة لتأمين أرض الملعب وممر اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من انطلاق اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في النهائى الإفريقي، انتشرت قوات الأمن بالاستاد لتأمين أرض الملعب وممر اللاعبين، وأجرى رجال الأمن «بروفات» لعملية لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدوره، قال مدير عمليات الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد: «تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل، وبداية المباراة ستكون في التاسعة مساء، وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة، وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء، والحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخصا، شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين».

وأوضح مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، أن هناك إجراءات إحترازية مشددة بشأن فحص الحضور، قائلا: «سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور».