شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم أرضية استاد القاهرة قبل نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة الطبية المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بتعقيم أرضية الملعب ومقاعد البدلاء، وذلك قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويستضيف استاد القاهرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء اليوم بين الزمالك والأهلي. ويأتي تعقيم الملعب في إطار الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة لتفادي انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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