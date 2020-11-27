شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. 6 من لاعبي الأهلي والزمالك يخضعون للكشف عن المنشطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خضوع ستة لاعبين لتحليل الكشف عن المنشطات بعد مباراة الأهلي والزمالك، بواقع ثلاثة لاعبين من كل فريق.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، عند التاسعة مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، على أرض استاد القاهرة.
ويرغب كاف في التشديد على اللاعبين لعدم تناول أي عقاقير منشطة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي القرن.. 6 من لاعبي الأهلي والزمالك يخضعون للكشف عن المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.