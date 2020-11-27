شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. الأهلي والزمالك يتحركان لاستاد القاهرة السادسة والنصف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتحرك حافلتي الأهلي والزمالك، صوب ستاد القاهرة عند السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، استعداداً للمواجهة المرتقبة بينهما.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، التاسعة مساءا، في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، على أرض ملعب استاد القاهرة.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي «كاف»، على مسؤولي الفريقين التواجد في ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعتين.
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