شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفين في ضمك.. الشباب في الصدارة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - اعتلى فريق الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه ضمك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب في افتتاحية الجولة السادسة لدوري المحترفين.
وأحرز هدفي الشباب كل من: نواف العابد (د: 41)، وتركي العمار (د:80)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم الشنيحي (د:33).
وشهد اللقاء حالة إعياء لمدرب ضمك نور الدين بن زكري في منتصف الشوط الأول.
وبهذه النتيجة وصل الشباب للنقطة 14 محتلاً الصدارة، فيما تلقى ضمك خسارته الخامسة ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ16 والأخير.
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