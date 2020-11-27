شكرا لقرائتكم باتشيكو يفاجئ مصطفى فتحى قبل نهائى القرن أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بضم مصطفى فتحي لاعب الفريق لقائمة اللاعبين المتواجدين باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى في التاسعة مساء اليوم بنهائى دورى أبطال أفريقيا .

ووصلت منذ قليل حافلة فريق الزمالك الي استاد القاهرة ا وسيعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيل المباراة بعد قليل.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، والتى تقام اليوم على ستاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق فى الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.