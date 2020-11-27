شكرا لقرائتكم وصول طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة لادارة المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وخضع الحكام لقياس درجات الحرارة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، والتى تقام اليوم على ستاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق فى الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.

ووصلت منذ قليل حافلة فريق الزمالك الي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل في نهائي دوري أبطال افريقيا، وسيعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيل المباراة بعد قليل.