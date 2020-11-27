شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى يكشف سبب اختيار الحكم إبراهيم نور الدين لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، سبب اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم إبراهيم نور الدين كحكم رابع في مواجهة الأهلى والزمالك في نهائي أفريقيا.

وأكد أحمد الشناوى في تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": أن مسحة كورونا التي أجراها الحكام أثبتت إصابة المغربى رضوان جيد بكورونا، ليتقوم الكاف بإسناد إدارة اللقاء للجزائرى مصطفى غربال وتعيين الزامبى سكاوزى كحكم للفار واستدعاء إبراهيم نور الدين كحكم رابع".

وأضاف أحمد الشناوى: "أن اختيار إبراهيم نور الدين للمباراة لأنه الحكم الوحيد الذى يمتلك مسحة كوورنا وفقا لإجراءات الكاف لأنه سيدير مباراة ليبيا غدا، ومن الممكن أن يدير النهائي إذا حدث للحكم الجزائرى أي شيء في المباراة".

نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بيان رسمي جاء فيه "ثبتت إصابة المغربى رضوان جيد، حكم بقنية الفيديو المساعد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2019-20 ، بفيروس كورونا. وسيحل محله الحكم الرابع الزامبى ياني سيكازوي، في حين تم تعيين المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة. "

وكان الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، قد طلب من متابعيه عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، الدعاء له بالتوفيق بعد اختياره حكماً رابعاً فى نهائى القرن، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، فى حدث غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وكتب نور الدين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "حكما للقاء القمة 2014 ، واليوم 27 نوفمبر 2020 حكم رابع نهائي دورى ابطال افريقيا الله المستعان دعواتكم (تحيا مصر ).

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا



من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

شكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد