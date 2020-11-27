شكرا لقرائتكم ديانج: أنا مدمر للغياب عن النهائى الإفريقى.. كل الدعم للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب اليود يانج لاعب وسط الأهلي عن حزنه الشديد للغياب عن نهاي دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع الأهلي في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، بئسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا وخروجه من القائمة الحمراء للمباراة النهائية.

قال عبر حسابه على تويتر: " أنا مدمر للغياب عن المباراة الكبيرة ، كل التوفيق والدعم الكامل للأهلي.. أنا أؤمن بك".





وبدء العد التنازلى لانطلاق مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر أن تجمع فريق الأهلى أمام الزمالك بإستاد القاهرة ، والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ، دون حضور جماهيرى ، مباراة اليوم هي النهائي الأفريقي الأول الذى يخوضه الأهلى بإستاد القاهرة ، فالبطولات الأفريقية التى شارك فيها الأهلى ووصل إلى النهائى ، وحقق ثمانية ألقاب منهاأقيمت على ملعب المقاولون العرب ، و مباراة واحدة بالكلية الحربية و أخرى ببرج العرب .

وحالة فوز الأهلى في مباراة اليوم ، وتحقيق الأميرة الأفريقية التاسعة في تاريخه ، يكون ستاد القاهرة ، دخل تميمة حظ الفريق الأحمر ، للتتويج باللقب الغائب منذ 7 سنوات .

وفرض الجهاز الفنى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية.

من ناحية أخرى طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى قبل لقاء الزمالك، وأكد مدير الكرة أن هناك تداول لأنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع فى الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة فى الفوز اليوم والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى وإسعاد الجماهير.