شكرا لقرائتكم وكيل احمد فتحى: الجوكر لن يتابع مباراة نهائى أفريقيا من الاستاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى السابق وبيراميدز حالياً لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا و كشف حازم الحديدى وكيل أعمال أحمد فتحى عن موقف الجوكر من متابعة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك وقائلا " ولا أعتقد أن أحمد فتحى سيتابع مباراة نهائى أفريقيا من الاستاد لأنه الآن على قوة بيراميدز " .

حرص مسئولو ستاد القاهرة، على تجهيز ملعب المباراة والمدرجات بشعار الأهلى والزمالك والاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك قبل المباراة المرتقبة التى ستجمع بين القطبين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى يجمع لأول مرة فى تاريخ نهائى البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، لذا تزين ستاد القاهرة لاستضافة العرس الكروى التاريخى الذى يجمع بين الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى التاريخى.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏