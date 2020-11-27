شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك .. جمال حمزة: مش أي حد يلعب مباريات قمة والغيابات مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، ان الغيابات ستكون مؤثرة جدا على الفريقين وخاصة نادى الزمالك بسبب غياب ثلاثى أساسى على عكس الأهلى.

وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "مباريات القمة تحتاج ثبات انفعالى، وأنا كنت بلعب في الزمالك من صغرى وواجهت الأهلى كثيرا ومش أي لاعب يستطيع اللعب في مثل هذه المباريات والتألق فيها".

وأضاف جمال حمزة: "غيابات الزمالك مؤثرة لأنهم أساسيون ولكن الزمالك والأهلى لا يتأثران بغياب أي لاعب ودا الطبيعى ولكن التأثير الفني سيكون بشكل ما، ولكن غيابات الزمالك الأكثر تأثيرا لأن ثلاثى الأهلى منهم لاعب واحد فقط اساسى".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا



من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

شكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد