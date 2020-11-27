شكرا لقرائتكم مدحت العدل: لو الزمالك لعب بروح طارق حامد سنحصد اللقب الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يثق السيناريست مدحت العدل في مفاتيح لعب الزمالك قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال العدل في تصريحات لقناة الزمالك، إنّ مثل هذه المباريات خارج التوقعات، لكنّ الأمر يتوقّف على توفيق وحالة لاعبي الفريقين.

وقدّم العدل نصيحةً للاعبي الزمالك قبل خوض المباراة قائلًا: "انزلوا بمنتهى الروح، اتخذوا من طارق حامد قدوة.. لو الـ11 لعيب أدّوا المباراة بروح طارق حامد منذ البداية سنكون قادرين على الفوز"

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.