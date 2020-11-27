شكرا لقرائتكم صلاح عبد الله: الزمالك يمتلك روح مختلفة.. وأتوقع تتويجه باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفنان صلاح عبد الله على نهائي إفريقيا الذي يجمع قطبي الكرة المصرية بعد قليل، متوقعا تحقيق نادي الزمالك، الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، خلال اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال الفنان المصري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض الآن أصبح يمتلك روحاً مختلفة.

وتابع الفنان المعروف بانتمائه للفارس الأبيض: "تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين أمثال مصطفى محمد و زيزو و بن شرقي يرجح كفة الزمالك، ومصطفى محمد واحد من أفضل اللاعبين في مصر حالياً بإجادته للكرات الرأسية والتسديدات القوية، وربما يكون في إفريقيا والعالم العربي" .

وأكد صلاح عبد الله على ضرورة تحلى مشجعي القطبين، بالروح الرياضية، حتى الخروج باللقاء المنتظر إلى بر الأمان.

يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلى، اليوم، رافعاً شعار "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.

البرتغالى جايمى باتشيكو استقر علي خوض مباراة اليوم بخطة دفاعية في المقام الأول لضمان عدم دخول أهداف مرمى الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى ظل امتلاك الزمالك الأسلحة التى تؤهله لتنفيذ الهجمات المرتدة بامتياز فى مقدمتهم فرجانى ساسى فى وسط الملعب واشرف بن شرقى وزيزو، ويعول المدرب البرتغالي على المثلث الهجومي القوي المكون من بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد.