شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهمي الحاضر الغائب في تشجيع أحمد فهمي للنادي الأهلي بنهائي افريقيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد فهمي، على تشجيع النادي الاهلي اليوم بشكل مختلف، قبل ساعات من بداية مباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، حيث ارتدي قميص يحمل صورة عمرو فهمي سكرتير الكاف الافريقي الراحل، والذي يعد أحد أكبر مشجعي القلعة الحمراء ورمز كبير لجماهيره.

ونشر فهمي صورته التي ارتدي فيها صورة للراحل عمرو فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "كابو المدرج اللي كان مثل كبير لينا ف حب الكيان.. إن شاء الله نكسب النهاردة ونهديلك البطولة يا صاحبي".

وتتجه انظار الملايين في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.