شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مناخية ممطرة لليوم الثالث على التوالى فى جيبوتى قبل مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأمطار سقوطها لليوم الثالث على التوالى، على العاصمة الجيبوتية، حيث معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والذى يستعد لمواجهة هامة أمام نظيره أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام فى تمام الرابعة من مساء غداً السبت على ملعب جوليد، ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريباته الختامية فى تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة وهو نفس موعد المباراة.



جيبوتى

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد ضم كلا من: محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامى وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهرى وحسن شاهين وأحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشى وسيف الدين الجزيرى ويوسف حسن.

وأدى أمس الخميس، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون وأرتا سولار على ملعب جوليد ملعب المباراة بالعاصمة الجيبوتية، وسط أجواء مناخية ممطرة، وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.