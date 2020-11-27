مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر فى نهائى أفريقيا على قنوات تايم سبورت

مشاهدة مباراة الأهلى و الزمالك في نهائى أفريقيا..سؤال يبحث عنه كل جماهير الكرة المصرية بمختلف أطيافها سواء الأهلى أو الزمالك ، لمتابعة النهائي الأفريقي و حسم لقب القارة ، و البطل المتوج بالكأس الأفريقي .

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، ليس أمرا صعبا ، و خاصة وأن المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم ، سيتم إذاعتها على قناة

أون تايم سبورت الأرضية ، حيث تذاع المباراة على البث الأرضى ، و تقوم القناة بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلى قبل وبعد اللقاء، لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبى الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقى فيها العملاقيين وجهاً لوجه فى القارة السمراء ، بالإضافة إلى النهائي الأول الذى يقام من مباراة واحدة

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك