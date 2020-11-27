شاهد.. هاني شاكر يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

كشف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نقاط القوة والضعف لدى فريقي الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، حيث يستعد ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية هذا الموسم، عندما يفتتح أبوابه لاستقبال مباراة الأحمر والأبيض، التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير الغناء العربي في مداخلة عبر قناة "أون تايم سبورت": "قوة الأهلي تكمن في أنه يلعب الكرة الشاملة، والتي تعتمد بشكل كبير على الجماعية في الأداء، بينما يعتمد الزمالك بشكل أكبر على الفوارق الفردية المتمثلة في أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى قوة المهاجم مصطفى محمد".

موعد مباراة الأهلي والزمالك :

يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، في تمام الساعة

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك :

ستكون مباراة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وتحمل تلك المباراة المهمة طابعًا خاصًا لدى الجماهير المصرية بشكل خاص، نظرًا للشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها الأهلي والزمالك في القارة السمراء، مما دفع الكثير إلى إطلاق لقب نهائي القرن على تلك المواجهة العصيبة على الفريقين ومن يناصرهما، خصوصًا أن هذا النهائي يجمع، للمرة الأولى، في التاريخ بين قطبي الكرة المصرية، وزعيمي

أفريقيا الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد صرح في تصريحات صحفية، أن المباراة ستكون من دون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي.

وفاز نادي الزمالك في تصفيات الدور نصف النهائي على الرجاء المغربي 3 /1 وتأهل بعدها للدور النهائي، وفاز أيضًا النادى الأهلى على نادي الوداد المغربي 5/ 1 وتأهل أيضأ للدور النهائي، ليلتقي، للمرة الأولى، في التاريخ فريقان من الدولة نفسها في البطولة في النهائي، وذلك رغم فوز النادي الأهلي باللقب 8 مرات، والزمالك 5 مرات.

نتيجة مسحة الكاف للأهلي والزمالك :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، قبل النهائي، وأثبتت المسحة عن إصابة 6 لاعبين في صفوف الأهلي والزمالك، بواقع 3 لاعبين في كل فريق.

الأهلي سيدخل المباراة مفتقدًا خدمات الثلاثي "صالح جمعة ووليد سليمان والمالي أليو ديانج"، والزمالك سيفتقد خدمات الثلاثي "محمود حمدي الونش، ويوسف إبراهيم أوباما، وعبدالله جمعة".