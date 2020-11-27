شووت Today مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر kooora goal يلا كورة رابط ماتش الاهلي والزمالك filgoal جودة متعددة

يستقبل ملعب القاهرة الدولي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك في لقاء مصري خالص لأول مرة في تاريخ القارة السمراء بين فريقين من نفس البلد.
ويتطلع المضيف “الزمالك” إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى موسم 2002 عندما فاز به على حساب الرجاء الرياضي المغربي بفضلهدف “تامر عبد الحميد”.
وسبق لنادي الزمالك التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.
على الجانب الآخر، لم يحقق “الاهلي” لقب البطولة منذ 2013، وسيسعى اليوم للتتويج بالكأس التاسعة، من أجل تعزيز سجله القياسي في البطولة كأكثر الأندية الأفريقية تحقيقًا للقب.
وحصل الاهلي على بطولاته الثمانية في دوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.
ويملك النادي الاهلي الأفضلية على الزمالك في المواجهات المباشرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجها 8 مرات، فاز الشياطين الحمر في 5 مناسبات، بينما سيطر التعادل على 3، وسجل هجومه 15 هدفًا مقابل 8 أهداف للفارس الأبيض.
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