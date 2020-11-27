يلا شوت حصري | Yalla Shoot مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر تابع لايف بدون تقطيع علي قناة أون تايم سبورت

أصيب الحكم الرابع المغربى رضوان جيد فى مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم بفيروس كورونا، ليختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين كحكم رابع فى اللقاء، بسبب ضيق الوقت لاستدعاء حكم آخر، ليستعين اتحاد الكرة الأفريقي بالدولي نور الدين صاحب الخبرة الدولية الكبيرة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال ، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك

في دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، والتي تقام اليوم على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال :

- ولد مصطفى غربال في 1985 ويبلغ

من العمر 35 عاما

- بدأ مسيرته مع التحكيم عام يونيو 2011

- دخل القائمة الدولية 2014

- يعمل فنى تكنولوجيا الاسنان

- عائد من الإصابة بفيروس كورونا حيث تعافى خلال الأيام الماضية

- أدار مباراة واحدة للأهلى في دورى الابطال عام 2018 وفاز الأحمر

- أدار مباراة للزمالك في دورى الابطال عام 2014 وانتهت بالتعادل السلبى