وزير الشباب والرياضة يحضر نهائي القرن رفقة عدد من كبار المسئولين

يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مباراة نهائي القرن الإفريقي التي تجمع ناديي الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، للمرة الأولى في تاريخ البطولة .

ومن المقرر أن يتواجد صبحي رفقة ، عدد من وزراء الدولة وكبار المسئولين ، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر تواجد الدكتور

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المباراة .كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد التقى مؤخراً بشباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في ندوة للحديث عن مبادرة «مصر أولاً.. لا للتعصب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام ، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي دعوة الشباب إلي الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية.

وأكد صبحي علي أهمية نبذ العنف والتعصب والكراهية بين الشباب وابناء الشعب كافة، مضيفاً ان نشر قيم التسامح بين الشعب دعت اليها كل الاديان السماوية، مشددا علي ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عالياً ورفع شعار مصر أولا، وتغليب الروح الرياضية والتصدي للفساد والشائعات وكل القيم غير الفاضلة.