اين دفن مارادونا بعد تشييع الجنازة الاسطورية؟؟

دفن جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا بالقرب من قبري والديه في مقبرة خاصة بالعاصمة بوينس آيرس.

وتم نقل الجثمان من القصر الرئاسي (كاسا روسادا) بالمركز التاريخي في بوينس آيرس إلى مقبرة جاردين دي بيلا فيستا، حيث لم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربون.

واصطف العديد من المشجعين على طول طريق موكب الجنازة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أحد عظماء لعبة كرة القدم.