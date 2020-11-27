أخبار النصر| الدويش يُهاجم إدارة السويكت بعنف!

وجه الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة نادي النصر، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية، وخسارة الفريق الأصفر 4 مباريات خلال أول 5 جولات من عمر بطولة الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وكان النصر قد ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، ثم بدأ الموسم بشكل سيء للغاية، حيث انهزم في أول 3 مباريات، ثم فاز على القادسية، قبل أن يعود للخسارة في الجولة الخامسة أمام الغريم التقليدي فريق الهلال، ليقبع في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” بجدول ترتيب الدوري السعودي.

واعتبر الدويش أن إدارة النصر، بقيادة صفوان السويكت، هي السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، وقال “المفاطيح لاتصنع فريقًا. ما يصنع الفِرَق والفرْق أنْ يطفح المدرب واللاعب انضباطًا قبل المباراة وعطاءً خلالها واحترامًا للمهنة وتحليلًا لأجرها”.

واستشهد الإعلامي النصراوي بحديث رسول الله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال نبينا الكريم “إنّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أنْ يتقنه، وأضاف الدويش في رسالته لإدارة النصر “دعوكم من شغل المعازيب والمعازيم واشتغلوا باحترافية قبل أنْ تطفحوا الندم !”.

وتنتظر جماهير النصر مواجهة هامة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل عشاق فارس نجد في تحقيق اللقب لتصحيح المسار هذا الموسم.

..